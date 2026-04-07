Climate Care | Philips Home

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¹ Particules de 0,003 microns ; de l'air qui passe à travers le filtre, testé avec un aérosol NaCl par iUTA selon DIN71460-1.
² Comparé aux humidificateurs ultrasoniques classiques qui ne contiennent pas de technologie supplémentaire pour réduire la propagation des bactéries, testé par un laboratoire indépendant.
³ De l'air qui passe à travers le filtre, testé avec un aérosol NaCl par un laboratoire tiers.
⁴ À la vitesse la plus basse. Puissance sonore testée selon la norme IEC60704.
⁵ Niveau sonore à la vitesse 1, basé sur la norme IEC 60704-2-2.
⁶ Cet appareil avec mode Auto Plus propulsé par l'IA peut économiser jusqu’à 50 % d’énergie par rapport à un appareil avec contrôle manuel et jusqu’à 25 % d’énergie par rapport à un appareil avec contrôle de température uniquement. Les économies varient en fonction de la météo, de la localisation géographique, de l’aménagement de la pièce et des habitudes d’utilisation.
⁷ Testé par un tiers certifié selon la norme GB/T19411-2003 à 35°C et 90 % HR.
⁸ Calculé : 20m3, à partir de 60 % HR à 27°, testé par un tiers certifié selon la norme ANSI/AHAM DH-1:2008. Les résultats peuvent différer en raison de la ventilation naturelle, de l'humidité.
⁹ S'applique à certains modèles.
¹⁰ Test de réduction microbienne par Airmid Healthgroup Ltd. avec le virus de la grippe (H1N1) dans une chambre de test de 28,5m3, en mode turbo pendant 30-40 minutes.
¹¹ Testé selon la norme GB21551.3-2010 avec S. Albus, chambre de 30m3, 1h, mode Turbo, laboratoire tiers.
¹² Test de réduction microbienne par Antimikrop avec SARS-CoV-2 dans une chambre de test de 30m3, en mode turbo pendant 1h.
¹³ De l'air qui passe à travers le filtre, testé avec des allergènes d’acariens, de pollen de bouleau et de chat selon la norme SOP 350.003 de l'institut autrichien OFI.
¹⁴ Rhinite allergique et son impact sur l'asthme (ARIA) 2008, rédigé par J. Bousquet et environ 50 autres KOL, Allergy 2008 : 63 (Suppl. 86) : 8-160.
¹⁵ Philips garantit les performances du purificateur uniquement avec des pièces de rechange d'origine.
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