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Climate Care | Philips Home

Philips Climate Care

Nous prenons soin de votre air, pour un intérieur confortable et sain​

Transformez la qualité de l'air chez vous avec les appareils Philips Climate Care. Purifiez votre intérieur en éliminant les polluants, bactéries, virus, moisissures et allergènes, tout en maintenant une humidité et une température idéales pour un environnement plus sain. Offrez un confort optimal à votre famille dès maintenant. lire moins

Une famille lit dans le salon avec le purificateur d&apos;air Philips Climate Care Series 3000i. Un chien se repose à proximité, soulignant l&apos;air pur.
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Avec plus de 80 ans de recherche, Philips assure une qualité d'air intérieur optimale. Des tests rigoureux en conditions réelles et une technologie de pointe, comme les filtres HEPA NanoProtect et NanoCloud, garantissent un air pur et sain.

Déverrouillez le potentiel de votre maison avec l&apos;application Philips Air+

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Surveillez et contrôlez votre air, à la maison ou en déplacement. L'application Philips Air+ vous offre une expérience intelligente qui vous permet de prendre le contrôle de l’air que vous respirez.

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¹ Particules de 0,003 microns ; de l'air qui passe à travers le filtre, testé avec un aérosol NaCl par iUTA selon DIN71460-1.
² Comparé aux humidificateurs ultrasoniques classiques qui ne contiennent pas de technologie supplémentaire pour réduire la propagation des bactéries, testé par un laboratoire indépendant.
³ De l'air qui passe à travers le filtre, testé avec un aérosol NaCl par un laboratoire tiers.
⁴ À la vitesse la plus basse. Puissance sonore testée selon la norme IEC60704.
⁵ Niveau sonore à la vitesse 1, basé sur la norme IEC 60704-2-2.
⁶ Cet appareil avec mode Auto Plus propulsé par l'IA peut économiser jusqu’à 50 % d’énergie par rapport à un appareil avec contrôle manuel et jusqu’à 25 % d’énergie par rapport à un appareil avec contrôle de température uniquement. Les économies varient en fonction de la météo, de la localisation géographique, de l’aménagement de la pièce et des habitudes d’utilisation.
⁷ Testé par un tiers certifié selon la norme GB/T19411-2003 à 35°C et 90 % HR.
⁸ Calculé : 20m3, à partir de 60 % HR à 27°, testé par un tiers certifié selon la norme ANSI/AHAM DH-1:2008. Les résultats peuvent différer en raison de la ventilation naturelle, de l'humidité.
⁹ S'applique à certains modèles.
¹⁰ Test de réduction microbienne par Airmid Healthgroup Ltd. avec le virus de la grippe (H1N1) dans une chambre de test de 28,5m3, en mode turbo pendant 30-40 minutes.
¹¹ Testé selon la norme GB21551.3-2010 avec S. Albus, chambre de 30m3, 1h, mode Turbo, laboratoire tiers.
¹² Test de réduction microbienne par Antimikrop avec SARS-CoV-2 dans une chambre de test de 30m3, en mode turbo pendant 1h.
¹³ De l'air qui passe à travers le filtre, testé avec des allergènes d’acariens, de pollen de bouleau et de chat selon la norme SOP 350.003 de l'institut autrichien OFI.
¹⁴ Rhinite allergique et son impact sur l'asthme (ARIA) 2008, rédigé par J. Bousquet et environ 50 autres KOL, Allergy 2008 : 63 (Suppl. 86) : 8-160.
¹⁵ Philips garantit les performances du purificateur uniquement avec des pièces de rechange d'origine.

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