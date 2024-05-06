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Origineel vervangend filter HEPA NanoProtect-filter
FY4440/30
Origineel vervangend filter HEPA NanoProtect-filter
Adviesprijs 109,99 €
79,00 €
Origineel filter voor luchtzuiveraars uit de 4000i-serie
Vangt effectief 99,97% van de nanodeeltjes op (1)
Origineel vervangend filter voor uw luchtreiniger: 3-in-1 HEPA NanoProtect, Active Carbon en voorfilter voor bescherming tegen vervuiling, pollen, stof, huisdierallergenen en virusdeeltjes.
ID FY4440/30
Functies
Specificaties
Specificaties
Algemene specificaties
|Producttype
|Inhoud van de verpakking
|HEPA NanoProtect
|Voorfilter
|Actieve koolstof
|Levensduur
Prestaties
|Deeltjesfiltratie
Gewicht en afmetingen
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Breedte van het product
|Lengte van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Vervanging
|Voor Philips-luchtreiniger(s)
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