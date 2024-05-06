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Origineel vervangend filter HEPA NanoProtect-filter

FY4440/30

Origineel vervangend filter HEPA NanoProtect-filter

Adviesprijs 109,99 €
79,00 €
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Origineel filter voor luchtzuiveraars uit de 4000i-serie

Vangt effectief 99,97% van de nanodeeltjes op (1)

Origineel vervangend filter voor uw luchtreiniger: 3-in-1 HEPA NanoProtect, Active Carbon en voorfilter voor bescherming tegen vervuiling, pollen, stof, huisdierallergenen en virusdeeltjes.

undefinedAlle aankopen boven €40 worden gratis verzonden
undefined1-2 werkdagen
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undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour.
ID FY4440/30

Functies

Specificaties

Specificaties

Algemene specificaties

Producttype
  • HEPA NanoProtect-filter
Inhoud van de verpakking
  • 1x filter
HEPA NanoProtect
  • Ja
Voorfilter
  • Ja
Actieve koolstof
  • Ja
Levensduur
  • Tot 3 jaar

Prestaties

Deeltjesfiltratie
  • 99,97% tot 0,003 micron

Gewicht en afmetingen

Hoogte van het product
  • 357,5 mm
Gewicht van het product
  • 1,416 kg
Breedte van het product
  • 165 mm
Lengte van het product
  • 255 mm
Lengte van de verpakking
  • 368 mm
Breedte van de verpakking
  • 370 mm
Hoogte van de verpakking
  • 370 mm
Gewicht van de verpakking
  • 1.831 g

Vervanging

Voor Philips-luchtreiniger(s)
  • AC3854, AC3858, AC4236

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/FY4440