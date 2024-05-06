Origineel vervangend filter Geïntegreerd 3-in-1
FYM220/30
Origineel vervangend filter Geïntegreerd 3-in-1
78,99 €
3 filters in 1 voor blijvend goede prestaties
Origineel Philips-filter dat perfect past
Onze 3-laagse filtratie met NanoProtect HEPA, actieve koolstof en een voorfilter zorgt ervoor dat u beschermd bent tegen bacteriën, pollen, stof, PM2.5, huidschilfers van huisdieren en gassen.
ID FYM220/30
Functies
Specificaties
Specificaties
Algemene specificaties
|Producttype
|Inhoud van de verpakking
|HEPA NanoProtect
|Voorfilter
|Actieve koolstof
|Levensduur
Prestaties
|Deeltjesfiltratie
Gewicht en afmetingen
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Breedte van het product
|Lengte van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Vervanging
|Voor Philips-luchtreiniger(s)
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