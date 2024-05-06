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Origineel vervangend filter Geïntegreerd 3-in-1

FYM220/30

Origineel vervangend filter Geïntegreerd 3-in-1

78,99 €
FYM220_10.jpg
FYM220_10.jpg
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater

3 filters in 1 voor blijvend goede prestaties

Origineel Philips-filter dat perfect past

Onze 3-laagse filtratie met NanoProtect HEPA, actieve koolstof en een voorfilter zorgt ervoor dat u beschermd bent tegen bacteriën, pollen, stof, PM2.5, huidschilfers van huisdieren en gassen. 

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undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour.
ID FYM220/30

Functies

Specificaties

Specificaties

Algemene specificaties

Producttype
  • HEPA NanoProtect-filter
Inhoud van de verpakking
  • 1x filter
HEPA NanoProtect
  • Ja
Voorfilter
  • Ja
Actieve koolstof
  • Ja
Levensduur
  • Tot 2 jaar

Prestaties

Deeltjesfiltratie
  • 99,95% van 0,003 micron

Gewicht en afmetingen

Hoogte van het product
  • 152,9 mm
Gewicht van het product
  • 0,57 kg
Breedte van het product
  • 105 mm
Lengte van het product
  • 200 mm
Lengte van de verpakking
  • 210 mm
Breedte van de verpakking
  • 170 mm
Hoogte van de verpakking
  • 170 mm
Gewicht van de verpakking
  • 0,85 kg

Vervanging

Voor Philips-luchtreiniger(s)
  • AMF220

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/FYM220