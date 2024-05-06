Viva Collection Kompakt matberedare

Nyttig, hemlagad mat, obegränsade möjligheter Fantastiska resultat med de hårdaste ingredienserna

Om du gillar hälsosam hemlagad mat kommer du att älska vår kompakta Philips Viva-matberedare. Vi har utformat den här serien särskilt för hektiska liv. Du kan snabbt förbereda fantastiska rätter, även när de innehåller tuffa ingredienser.