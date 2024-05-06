Viva Collection Kompakt matberedare
HR7510/10
Viva Collection Kompakt matberedare
Nyttig, hemlagad mat, obegränsade möjligheter
Fantastiska resultat med de hårdaste ingredienserna
Om du gillar hälsosam hemlagad mat kommer du att älska vår kompakta Philips Viva-matberedare. Vi har utformat den här serien särskilt för hektiska liv. Du kan snabbt förbereda fantastiska rätter, även när de innehåller tuffa ingredienser.
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500 Series Noppborttagare
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Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Ursprungsland
|Producerad i
Vikt och mått
|Produktlängd
|Produktbredd
|Produkthöjd
|Produktvikt
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
Allmänna specifikationer
|Primärt material
|Sekundärt material
|Förprogrammerade inställningar
|Funktioner
|Produkttyp
|Certifieringar
|Kapacitet, korg
|Kapacitet, vattenbehållare
|Antal portioner
|Stabiliserande fötter
|Gränssnitt
|Sladdlängd
|Sladdförvaring
|Varmhållningsfunktion
|Timer
|Teknik
|Inbyggd på/av-knapp
|Justerbar termostat
|Strömlampa
|Värmeisolerade handtag
|Delar som kan maskindiskas
|Min. temperatur
|Maximal temperatur
|Kapacitetsnivåindikator
|Tryckutjämningsventil
|Behållarens material
|Bladets material
|Varv per minut (RPM)
|BPA-fri
|Pulsfunktion
|Knivarna kan tas bort
|Kan krossa is
|Kan mixa varma ingredienser
|Receptbok
|Ljudnivå (standard)
|Ljudnivå (effekt)
|Ljudnivå (nattläge)
|Internetanslutning
|Kompatibilitet med smart hem
|Wi-Fi-intervall
|Garanti
|Uppvärmningstid
|Kompatibel med torrfoder
|Självrengöringsfunktion
|EU-deklaration om överensstämmelse
Hållbarhet
|Väska
Kompatibilitet
|Tillbehör som medföljer 1
|Tillbehör som medföljer 2
|Tillbehör som medföljer 3
|Relaterade tillbehör 1
|Relaterade tillbehör 2
|Relaterade tillbehör 3
Tekniska specifikationer
|Kraft
|Spänning
|Frekvens
|Antal i förpackningen
|Batteriprodukt
|Klassificering för energieffektivitet
Säkerhetsfunktion
|Säkerhetscertifiering
|Automatisk avstängning
|Temperaturindikator
|Automatiskt knivstopp
|Barnlås
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation