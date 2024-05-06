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Viva Collection Kompakt matberedare

HR7510/10

Viva Collection Kompakt matberedare

kr 1 579,00
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Front Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor

Nyttig, hemlagad mat, obegränsade möjligheter

Fantastiska resultat med de hårdaste ingredienserna

Om du gillar hälsosam hemlagad mat kommer du att älska vår kompakta Philips Viva-matberedare. Vi har utformat den här serien särskilt för hektiska liv. Du kan snabbt förbereda fantastiska rätter, även när de innehåller tuffa ingredienser.

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kr 249,00-50%
kr 124,50
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ID HR7510/10

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Ursprungsland

Producerad i
  • Kina

Vikt och mått

Produktlängd
  • 21,3
Produktbredd
  • 20,6
Produkthöjd
  • 39,8
Produktvikt
  • 2,203
Förpackningens längd
  •  45
Förpackningens bredd
  • 26
Förpackningens höjd
  • 35
Förpackningens vikt
  • 4,097

Allmänna specifikationer

Primärt material
  • Plast
Sekundärt material
  • Metall
Förprogrammerade inställningar
  • Nej
Funktioner
  • Mixa, hacka, skiva/riva, knåda, emulgera, citruspress
Produkttyp
  • Matberedare
Certifieringar
  • saknas
Kapacitet, korg
  • saknas
Kapacitet, vattenbehållare
  • saknas
Antal portioner
  • 6
Stabiliserande fötter
  • Ja
Gränssnitt
  • Vred
Sladdlängd
  • 1
Sladdförvaring
  • Ja
Varmhållningsfunktion
  • saknas
Timer
  • saknas
Teknik
  • PowerChop-teknik
Inbyggd på/av-knapp
  • Ja
Justerbar termostat
  • saknas
Strömlampa
  • saknas
Värmeisolerade handtag
  • saknas
Delar som kan maskindiskas
  • Ja
Min. temperatur
  • saknas
Maximal temperatur
  • saknas
Kapacitetsnivåindikator
  • Ja
Tryckutjämningsventil
  • saknas
Behållarens material
  • SAN
Bladets material
  • Rostfritt stål
Varv per minut (RPM)
  • 19 000
BPA-fri
  • Ja
Pulsfunktion
  • Ja
Knivarna kan tas bort
  • Ja
Kan krossa is
  • Ja
Kan mixa varma ingredienser
  • Nej
Receptbok
  • Nej
Ljudnivå (standard)
  • Lc = 87 dB(A)
Ljudnivå (effekt)
  • saknas
Ljudnivå (nattläge)
  • saknas
Internetanslutning
  • saknas
Kompatibilitet med smart hem
  • saknas
Wi-Fi-intervall
  • saknas
Garanti
  • 2
Uppvärmningstid
  • saknas
Kompatibel med torrfoder
  • saknas
Självrengöringsfunktion
  • saknas
EU-deklaration om överensstämmelse
  • Ja

Hållbarhet

Väska
  • > 75 % återvunnet innehåll

Kompatibilitet

Tillbehör som medföljer 1
  • Dubbelsidig skiva, emulgeringsredskap, behållare
Tillbehör som medföljer 2
  • Knivenhet S-blade, knådredskap
Tillbehör som medföljer 3
  • Citruspress
Relaterade tillbehör 1
  • DFU, IIB
Relaterade tillbehör 2
  • QSG, garantikort
Relaterade tillbehör 3
  • bevis

Tekniska specifikationer

Kraft
  • 800 W
Spänning
  • 230 V
Frekvens
  • 50 Hz
Antal i förpackningen
  • 1
Batteriprodukt
  • Nej
Klassificering för energieffektivitet
  • saknas

Säkerhetsfunktion

Säkerhetscertifiering
  • Ja
Automatisk avstängning
  • Nej
Temperaturindikator
  • Nej
Automatiskt knivstopp
  • Ja
Barnlås
  • Nej

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/HR7510