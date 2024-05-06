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Sverige Svenska (Sverige)

Airfryer Airfryer Dual Basket

NA352/00

Airfryer Airfryer Dual Basket

Rekommenderat försäljningspris 2 799,00 kr
1 363,95 kr
RFT NA352_00_16x9
RFT NA352_00_16x9
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Dubbla korgar, dubbelt så många möjligheter

Två olika maträtter klara samtidigt med synkad tillagning i varsin korg

Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket gör din mat krispig, mör och perfekt tillagad varje gång. Den tillagar din måltid så att två rätter blir serveringsklara samtidigt. Njut av smakrik och hälsosam matlagning med en stor korg för familjestora huvudrätter och en mindre korg för tillbehör eller enstaka portioner.

undefinedFri frakt på beställningar över 250 SEK
undefined3-6 arbetsdagar
Icon of EllipseBetala inom 30 dagar med Klarna. Tryggt.
undefined2 års garanti och 30 dagars returrätt
ID NA352/00

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Ursprungsland

Producerad i
  • Kina

Tekniska specifikationer

Kraft
  • 2 750 W
Spänning
  • 220–240 V
Frekvens
  • 50 Hz
Antal i förpackningen
  • 1
Batteriprodukt
  • Nej

Hållbarhet

Väska
  • > 25 % återvunnet material
Manuell
  • 100 %

Allmänna specifikationer

Primärt material
  • Plast
Sekundärt material
  • Metall
Kapacitet
  • 9 l
Värmetålig
  • Ja
Stabiliserande fötter
  • Ja
Genomskinligt lock
  • Nej
Gränssnitt
  • Digital
Sladdlängd
  • 0,8
Sladdförvaring
  • Ja
Varmhållningsfunktion
  • Nej
Program
  • 8 snabbval
Gränssnitt med digital pekskärm
  • Ja
Antal korgar
  • 2
Löstagbar korg
  • Ja
Timer
  • Ja
Fjärrkontroll
  • Nej
Internetanslutning
  • Nej
Teknik
  • Rapid Air
Inbyggd på/av-knapp
  • Nej
Automatisk avstängning
  • Nej
Justerbar termostat
  • Nej
Strömlampa
  • Nej
Värmeisolerade handtag
  • Ja
Kan maskindiskas
  • Ja
Temperaturindikator
  • Ja
Coolwall-hölje
  • Ja
Maximal temperatur (°C)
  • 200 °C
Nonstick-beläggning
  • Ja
Garanti
  • Ja
Enkel eller dubbel korg
  • Dubbla korgar
Anslutningar
  • Inte ansluten

Vikt och mått

Produktlängd
  • 443,9
Produktbredd
  • 382,5
Produkthöjd
  • 314,2
Produktvikt
  • 7,85 kg
Produktstorlek
  • 382,5 x 443,9 x 314,2 mm
Förpackningens längd
  • 490 mm
Förpackningens bredd
  • 390 mm
Förpackningens höjd
  • 370 mm
Förpackningens vikt
  • 9,68 kg
Förpackningens mått
  • 490 × 390 × 370 mm

Allmänna specifikationer

Delar som kan maskindiskas
  • Ja

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/NA352