Airfryer Airfryer Dual Basket

Dubbla korgar, dubbelt så många möjligheter Två olika maträtter klara samtidigt med synkad tillagning i varsin korg

Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket gör din mat krispig, mör och perfekt tillagad varje gång. Den tillagar din måltid så att två rätter blir serveringsklara samtidigt. Njut av smakrik och hälsosam matlagning med en stor korg för familjestora huvudrätter och en mindre korg för tillbehör eller enstaka portioner.