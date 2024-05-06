Airfryer Airfryer Dual Basket
NA352/00
Airfryer Airfryer Dual Basket
Rekommenderat försäljningspris 2 799,00 kr
1 363,95 kr
Dubbla korgar, dubbelt så många möjligheter
Två olika maträtter klara samtidigt med synkad tillagning i varsin korg
Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket gör din mat krispig, mör och perfekt tillagad varje gång. Den tillagar din måltid så att två rätter blir serveringsklara samtidigt. Njut av smakrik och hälsosam matlagning med en stor korg för familjestora huvudrätter och en mindre korg för tillbehör eller enstaka portioner.
ID NA352/00
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Ursprungsland
|Producerad i
Tekniska specifikationer
|Kraft
|Spänning
|Frekvens
|Antal i förpackningen
|Batteriprodukt
Hållbarhet
|Väska
|Manuell
Allmänna specifikationer
|Primärt material
|Sekundärt material
|Kapacitet
|Värmetålig
|Stabiliserande fötter
|Genomskinligt lock
|Gränssnitt
|Sladdlängd
|Sladdförvaring
|Varmhållningsfunktion
|Program
|Gränssnitt med digital pekskärm
|Antal korgar
|Löstagbar korg
|Timer
|Fjärrkontroll
|Internetanslutning
|Teknik
|Inbyggd på/av-knapp
|Automatisk avstängning
|Justerbar termostat
|Strömlampa
|Värmeisolerade handtag
|Kan maskindiskas
|Temperaturindikator
|Coolwall-hölje
|Maximal temperatur (°C)
|Nonstick-beläggning
|Garanti
|Enkel eller dubbel korg
|Anslutningar
Vikt och mått
|Produktlängd
|Produktbredd
|Produkthöjd
|Produktvikt
|Produktstorlek
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
|Förpackningens mått
Allmänna specifikationer
|Delar som kan maskindiskas
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation