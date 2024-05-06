Onderhoudsset
CA6707/10
Onderhoudsset
Adviesprijs 50,99 €
42,14 €
Verlengt de levensduur van uw machine
Zet betere koffie
Met de onderhoudskit kunt u uw koffiezetapparaten perfect verzorgen door deze schoon te houden en soepel te laten werken. Gebruik alleen de onderhoudskit van Philips om de maximale levensduur en veiligheid van uw Philips- en Saeco-apparaten te garanderen.
ID CA6707/10
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
Compatibiliteit
|Machines
Algemene specificaties
|Producttype
|Certificeringen
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Duurzaamheid
|Verpakking
|Gebruiksaanwijzing
|Houdbaarheidsdatum
Technische specificaties
|Artikelen in de verpakking
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