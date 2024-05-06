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België Nederlands (België)

Onderhoudsset

CA6707/10

Onderhoudsset

Adviesprijs 50,99 €
42,14 €
CA6707_10 Standard image
CA6707_10 Standard image
CA6707_10 PDP

Verlengt de levensduur van uw machine

Zet betere koffie

Met de onderhoudskit kunt u uw koffiezetapparaten perfect verzorgen door deze schoon te houden en soepel te laten werken. Gebruik alleen de onderhoudskit van Philips om de maximale levensduur en veiligheid van uw Philips- en Saeco-apparaten te garanderen.

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ID CA6707/10

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van de verpakking
  • 12,8 cm
Breedte van de verpakking
  • 12,80 cm
Hoogte van de verpakking
  • 16,50 cm

Compatibiliteit

Machines
  • Alle accessoires hebben andere specificaties

Algemene specificaties

Producttype
  • Accessoire
Certificeringen
  • Ja

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • Geassembleerd in Roemenië

Duurzaamheid

Verpakking
  • 70% gerecycled materiaal
Gebruiksaanwijzing
  • > 75% gerecycled papier
Houdbaarheidsdatum
  • Productspecifiek

Technische specificaties

Artikelen in de verpakking
  • Melkcircuitreiniger, koffieolieverwijderaar, AquaClean filter, en smeermiddel

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/CA6707