Onderhoudsset

Verlengt de levensduur van uw machine Zet betere koffie

Met de onderhoudskit kunt u uw koffiezetapparaten perfect verzorgen door deze schoon te houden en soepel te laten werken. Gebruik alleen de onderhoudskit van Philips om de maximale levensduur en veiligheid van uw Philips- en Saeco-apparaten te garanderen.