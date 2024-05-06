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Pet-serie Droogzakjes voor voerautomaat

PAW0020/01

Pet-serie Droogzakjes voor voerautomaat

6,49 €
PAW0020_Drybag_RFT_16x9
PAW0020_Drybag_RFT_16x9
PAW0020_Drybag_D1_16x9
PAW0020_Drybag_D2_lifestyle_16x9
Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320_02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9
PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9

12 maanden lang vers voedsel

Verwen ze. Altijd.

Zorg altijd en overal voor uw huisdier. Het vochtabsorberende zakje is gemaakt met silicageldeeltjes, is geurloos en niet bijtend, zodat uw kat altijd vers voedsel heeft. Dankzij de grote vochtopname blijft het voedsel lang vers.

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ID PAW0020/01

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 0,25 cm
Breedte van het product
  • 3,5 cm
Hoogte van het product
  • 6,5 cm
Gewicht van het product
  • 12x3,9g
Lengte van de verpakking
  • 15 cm
Breedte van de verpakking
  • 10 cm
Hoogte van de verpakking
  • 2,5 cm
Gewicht van de verpakking
  • 26 g

Duurzaamheid

Tas
  • 100% gerecycled papier（exclusief label）
Gebruiksaanwijzing
  • N.v.t

Technische specificaties

Aantal in verpakking
  • 12 stuks

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Silicagel, non-woven stof
Functies
  • Droogmiddel
Producttype
  • Droogmiddel

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/PAW0020