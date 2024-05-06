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Pet-serie Droogzakjes voor voerautomaat
PAW0020/01
Pet-serie Droogzakjes voor voerautomaat
6,49 €
12 maanden lang vers voedsel
Verwen ze. Altijd.
Zorg altijd en overal voor uw huisdier. Het vochtabsorberende zakje is gemaakt met silicageldeeltjes, is geurloos en niet bijtend, zodat uw kat altijd vers voedsel heeft. Dankzij de grote vochtopname blijft het voedsel lang vers.
ID PAW0020/01
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Duurzaamheid
|Tas
|Gebruiksaanwijzing
Technische specificaties
|Aantal in verpakking
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
|Functies
|Producttype
Land van herkomst
|Geproduceerd in
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