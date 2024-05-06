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Oplaadbaar accessoire voor steelstofzuigers Microvezelpads

XV1700/01

Oplaadbaar accessoire voor steelstofzuigers Microvezelpads

Adviesprijs 23,99 €
12,00 €
PIM XV1700_01_ROW_2
PIM XV1700_01_ROW_2
Standard Product Photo Philips XV1700_01 Accessory
Feature Image Washable microfiber pads 2pcs

Glanzende, schonere vloeren dankzij de kracht van water

Microvezelpads voor optimale vochtcontrole

Microvezelpads verwijderen effectief vuil en vlekken. Ze zijn compatibel met alle volgende Philips snoerloze stofzuigers met Aqua-functie, te beginnen met: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseBetaal tot en met 30 dagen later met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour.
ID XV1700/01

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 131
Breedte van het product
  • 280
Hoogte van het product
  • 3
Gewicht van het product
  • 0,122
Lengte van de verpakking
  • 30
Breedte van de verpakking
  • 265
Hoogte van de verpakking
  • 280
Gewicht van de verpakking
  • 0,189

Compatibiliteit

Meegeleverde accessoires 1
  • 2 normale microvezelonderdelen
Meegeleverde accessoires 2
  • 2 zachte microvezelonderdelen

Algemene specificaties

Producttype
  • Microvezelpads
Compatibel met
  • FC61, FC64, FC67, FC68, FC69, XC80, XC81, XC83

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/XV1700