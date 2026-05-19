Konyhai kisgépek | Philips Home
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¹ Maximum 800g friss tészta készíthető el ennyi idő alatt.
² Carnea de vită se gătește în 30 de minute de la încălzire până la eliberarea completă a presiunii, comparativ cu 60 de minute în cazul unui aragaz.
³ În comparație cu alte aparate Philips Airfryer.
Üdvözlő ajánlat
Regisztráljon és élvezze a 20%-os kedvezményt
Minimum 2 év garancia
Azonnali garanciaregisztráció a vásárláskor
Ingyenes kiszállítás
Csomagját ingyenes kiszállítással is kérheti