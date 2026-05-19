Kávégépek

Konyhai kisgépek

Vasalás

Padlóápolás

Légtisztítás, légkezelés

Kisállat termékek

Alkatrészek és tartozékok

Ajánlatok

Támogatás és szolgáltatás

Rólunk

RólunkTámogatás és szolgáltatásVisszaküldés kéréseRegisztráld a termékedTámogatás és szolgáltatásAjánlatokRegisztrálj és spóroljKedvencekPromóciókAlkatrészek és tartozékokKisállat termékekLégtisztítás, légkezelésHősugárzókVentilátorokPáramentesítőkPárásítók2 az 1-ben légtisztító és párásítóMultifunkcionálisAir PerformerLégtisztítókPadlóápolásFolttisztító készülékRobotporszívókHomeRunPorzsákos és porzsák nélküli porszívókVezeték nélküli porszívókAquaPlusVezeték nélküli takarítókészülékekAquaTrioOneUp elektromos felmosókOneUpVasalásRuhaápolásAll-in-One vasalási megoldásGőzállomásokPerfectCareGőzölős vasalókKézi gőzölők5000 seriesKonyhai kisgépekVízforralókKenyérpirítók és szendvicssütőkGrillekTésztakészítőkEgyéb konyhai gépekTurmixgépek és gyümölcscentrifugákFlip & Juice™AirfryerekDupla kosaras airfryerekEgykosaras airfryerekKávégépekFilteres kávégépekSENSEO® kávégépekPhilips beépített őrlős kávégépekBaristina eszpresszógépSaeco automata kávégépekXelsisPhilips automata kávégépekLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Magyarország Hungarian (Magyarország)
Akár 40% kedvezmény augusztus 16-ig. Nézze meg itt
 

Konyhai kisgépek | Philips Home

Philips konyhai kisgépek

Élvezze a házi készítésű ételeket minden nap

Tegyük a házi készítésű főzést egyszerűbbé és élvezetesebbé. A forrólevegős sütéstől és turmixolástól kezdve a sütésig, tésztakészítésig és azon túl, készülékeink segítenek a tökéletes ételek elkészítésében. kevesebb

Philips dupla kosaras Airfryer ropogós falafel golyókat és fűszeres karfiolt süt, miközben kezek húzzák ki a tálcákat, és az &quot;Ízek forradalma!&quot; felirat látható.
returns-icon.svg

Üdvözlő ajánlat

Regisztráljon és élvezze a 20%-os kedvezményt

Olvasson tovább
14 napos visszaküldési lehetőség

Minimum 2 év garancia

Azonnali garanciaregisztráció a vásárláskor

Ingyenes kiszállítás

Ingyenes kiszállítás

Csomagját ingyenes kiszállítással is kérheti

Fedezze fel termékeinket

Airfryerek

Airfryerek

Turmixgépek és gyümölcscentrifugák

Turmixgépek és gyümölcscentrifugák

Egyéb konyhai gépek

Egyéb konyhai gépek

Tésztakészítők

Tésztakészítők

Grillek

Grillek

Kenyérpirítók és szendvicssütők

Kenyérpirítók és szendvicssütők

Vízforralók

Vízforralók

Innovatív megoldások minden étkezéshez

A mindennapi főzés élménye, egyszerűen a Philips konyhai készülékekkel.

Vélemények


Fedezze fel a többi termékünket

¹ Maximum 800g friss tészta készíthető el ennyi idő alatt.​  
² Carnea de vită se gătește în 30 de minute de la încălzire până la eliberarea completă a presiunii, comparativ cu 60 de minute în cazul unui aragaz.  
³ În comparație cu alte aparate Philips Airfryer.

returns-icon.svg

Üdvözlő ajánlat

Regisztráljon és élvezze a 20%-os kedvezményt

Olvasson tovább
14 napos visszaküldési lehetőség

Minimum 2 év garancia

Azonnali garanciaregisztráció a vásárláskor

Ingyenes kiszállítás

Ingyenes kiszállítás

Csomagját ingyenes kiszállítással is kérheti