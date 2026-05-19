Konyhai kisgépek | Philips Home

Fedezzen fel új textúrákat

A Steam Airfryer 5000 Series készülékkel gőzölhet, légkeveréssel süthet vagy a kettőt kombinálhatja, hogy olyan eredményeket érjen el, amelyek túlmutatnak a ropogósságon – megőrzik a nedvességet, fokozzák a puhaságot, és olyan textúrákat hoznak létre, amelyek egyszerre szaftosak és aranybarnák. Megfelelő választás az aranybarna fahéjas tekercsekhez, ropogós kenyérhez, szaftos csirkéhez és sült zöldségekhez. Tegyen minden falatot felejthetetlenné.

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