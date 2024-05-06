3000-serie Airfryer 7,2 l
NA342/00
3000-serie Airfryer 7,2 l
Adviesprijs 179,99 €
122,40 €
Bekijk de bereiding en proef het verschil
Altijd knapperig, mals en gelijkmatig gaar
Meer dan alleen frituren: ontdek 16 functies, van snel bakken tot uren lang stoven. Met een paar eenvoudige stappen zet u heerlijke zelfgemaakte maaltijden op tafel. Daarnaast ziet u door het stijlvolle venster precies wanneer uw gerecht perfect bereid, knapperig en mals is.
ID NA342/00
Functies
Specificaties
Specificaties
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Technische specificaties
|Vermogen
|Voltage
|Frequentie
|Aantal in verpakking
|Batterij product
Duurzaamheid
|Tas
|Handmatig
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
|Secundair materiaal
|Capaciteit
|Hittebestendig
|Antislipvoetjes
|Transparant deksel
|Interface
|Snoerlengte
|Opbergen snoer
|Warmhoudfunctie
|Programma's
|Aantal manden
|Verwijderbare mand
|Timer
|Afstandsbediening
|Technologie
|Geïntegreerde aan-uitschakelaar
|Automatische uitschakeling
|Instelbare thermostaat
|Aan-uitlampje
|Handvat dat niet heet wordt
|Vaatwasmachinebestendig
|Temperatuurindicator
|Coolwall-behuizing
|Maximale temperatuur (°C)
|Gerelateerde accessoires 1
|Gerelateerde accessoires 2
|Gerelateerde accessoires 3
|Anti-aanbaklaag
|Garantie
|Enkele of dubbele mand
|Connectiviteit
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Afmetingen van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
|Afmetingen van de verpakking
Algemene specificaties
|Vaatwasmachinebestendige onderdelen
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