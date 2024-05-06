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3000-serie Airfryer 7,2 l

NA342/00

3000-serie Airfryer 7,2 l

Adviesprijs 179,99 €
122,40 €
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Bekijk de bereiding en proef het verschil

Altijd knapperig, mals en gelijkmatig gaar

Meer dan alleen frituren: ontdek 16 functies, van snel bakken tot uren lang stoven. Met een paar eenvoudige stappen zet u heerlijke zelfgemaakte maaltijden op tafel. Daarnaast ziet u door het stijlvolle venster precies wanneer uw gerecht perfect bereid, knapperig en mals is.

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ID NA342/00

Functies

Specificaties

Specificaties

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Technische specificaties

Vermogen
  • 2000 W
Voltage
  • 220-240 V
Frequentie
  • 50 Hz
Aantal in verpakking
  • 1
Batterij product
  • Nee

Duurzaamheid

Tas
  • Duurzame verpakking
Handmatig
  • 100% recyclebaar

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Plastic
Secundair materiaal
  • Metaal
Capaciteit
  • 7,2 l
Hittebestendig
  • Ja
Antislipvoetjes
  • Ja
Transparant deksel
  • Ja
Interface
  • Digitaal
Snoerlengte
  • 1 m
Opbergen snoer
  • Ja
Warmhoudfunctie
  • Ja
Programma's
  • 12
Aantal manden
  • 1
Verwijderbare mand
  • Ja
Timer
  • Ja
Afstandsbediening
  • Nee
Technologie
  • RapidAir Plus
Geïntegreerde aan-uitschakelaar
  • Ja
Automatische uitschakeling
  • Ja
Instelbare thermostaat
  • Nee
Aan-uitlampje
  • Ja
Handvat dat niet heet wordt
  • Ja
Vaatwasmachinebestendig
  • Ja
Temperatuurindicator
  • Ja
Coolwall-behuizing
  • Ja
Maximale temperatuur (°C)
  • 200°C
Gerelateerde accessoires 1
  • Grillset
Gerelateerde accessoires 2
  • Ontbijtset
Gerelateerde accessoires 3
  • 2-laagse kookset
Anti-aanbaklaag
  • Ja
Garantie
  • 2 jaar
Enkele of dubbele mand
  • Enkele mand
Connectiviteit
  • Nee

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 453
Breedte van het product
  • 333
Hoogte van het product
  • 303,5
Gewicht van het product
  • 5,9 kg
Afmetingen van het product
  • 453 x 333 x 303,5 mm
Lengte van de verpakking
  • 406
Breedte van de verpakking
  • 406
Hoogte van de verpakking
  • 406
Gewicht van de verpakking
  • 7,7 kg
Afmetingen van de verpakking
  • 406 x 406 x 406 mm

Algemene specificaties

Vaatwasmachinebestendige onderdelen
  • Ja

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/NA342