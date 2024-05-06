3000-serie Airfryer 7,2 l

Bekijk de bereiding en proef het verschil Altijd knapperig, mals en gelijkmatig gaar

Meer dan alleen frituren: ontdek 16 functies, van snel bakken tot uren lang stoven. Met een paar eenvoudige stappen zet u heerlijke zelfgemaakte maaltijden op tafel. Daarnaast ziet u door het stijlvolle venster precies wanneer uw gerecht perfect bereid, knapperig en mals is.