OneUp Philips Série 3000 Original Nettoyeur de sol électrique

Dites adieu à votre vieux balai à franges grâce au OneUp ! Plus propre que jamais.

Dites adieu aux serpillières qui répandent la saleté ! Découvrez la Balai Électrique OneUp de Philips : la serpillière qui a révolutionné le nettoyage, offrant des sols 2 fois plus propres 2 fois plus vite***. Grâce à la technologie brevetée OneUp, elle aspire l'eau sale tout en pompant de l'eau propre sur le sol pour une brillance impeccable.