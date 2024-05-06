OneUp Philips Série 3000 Original Nettoyeur de sol électrique
XV3101/01
OneUp Philips Série 3000 Original Nettoyeur de sol électrique
Prix de vente recommandé 109,99 €
109,00 €
Dites adieu à votre vieux balai à franges grâce au OneUp !
Plus propre que jamais.
Dites adieu aux serpillières qui répandent la saleté ! Découvrez la Balai Électrique OneUp de Philips : la serpillière qui a révolutionné le nettoyage, offrant des sols 2 fois plus propres 2 fois plus vite***. Grâce à la technologie brevetée OneUp, elle aspire l'eau sale tout en pompant de l'eau propre sur le sol pour une brillance impeccable.
ID XV3101/01
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
|Capacité du réservoir d'eau propre
|Capacité du réservoir d'eau sale
|Nombre de réglages d'humidification
|Dimensions du nettoyeur (L x l x H)
|Nombre de cartouches incluses
|Nombre de lingettes incluses
|Sans fil
|Tension de la pile/batterie
|Capacité de la batterie
|Autonomie de la batterie
|Type de pile/batterie
|Poids vide
|Poids, emballage compris
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Assistance, manuel et consignes de sécurité