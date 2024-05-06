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OneUp Philips Série 3000 Original Nettoyeur de sol électrique

XV3101/01

OneUp Philips Série 3000 Original Nettoyeur de sol électrique

Prix de vente recommandé 109,99 €
109,00 €
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XV3101_RFT_1x1
XV3101_A3_1x1
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XV3101_NoBucket_1x1
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Dites adieu à votre vieux balai à franges grâce au OneUp !

Plus propre que jamais.

Dites adieu aux serpillières qui répandent la saleté ! Découvrez la Balai Électrique OneUp de Philips : la serpillière qui a révolutionné le nettoyage, offrant des sols 2 fois plus propres 2 fois plus vite***. Grâce à la technologie brevetée OneUp, elle aspire l'eau sale tout en pompant de l'eau propre sur le sol pour une brillance impeccable.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de €20
undefined1 à 2 jours ouvrables
Icon of Ellipse30 jours pour payer avec Klarna
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID XV3101/01

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Capacité du réservoir d'eau propre
  • 312 ml
Capacité du réservoir d'eau sale
  • 270 ml
Nombre de réglages d'humidification
  • 1
Dimensions du nettoyeur (L x l x H)
  • 35 x 12 x 142 cm
Nombre de cartouches incluses
  • 1
Nombre de lingettes incluses
  • 1
Sans fil
  • Oui
Tension de la pile/batterie
  • 3,6 V
Capacité de la batterie
  • 1,2 Ah
Autonomie de la batterie
  • 50 min
Type de pile/batterie
  • Nimh (batterie nickel-métal-hydrure)
Poids vide
  • 1,75 kg
Poids, emballage compris
  • 2,76 kg
Longueur de l'emballage
  • 100 cm
Largeur de l'emballage
  • 15 cm
Hauteur de l'emballage
  • 11 cm
Poids de l'emballage
  • 2,76 kg

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/XV3101