Accesorio para Airfryer Kit profesional compacto para fiestas
HD9904/01
Accesorio para Airfryer Kit profesional compacto para fiestas
€ 25,99
Kit profesional para fiestas
Accesorios y consejos para preparar aperitivos para fiestas
Con este kit profesional especial para fiestas de Philips Airfryer, podrás dar una fiesta divertida y sana con todos tus platos favoritos. Aprovecha al máximo la capacidad de cocción de la Airfryer con rejilla doble y moldes para magdalenas.
ID HD9904/01
Características
Especificaciones
Especificaciones
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Especificación general
|Material principal
País de origen
|Fabricada en
Especificaciones técnicas
|Unidades por paquete
|Clasificación de eficiencia energética
|Producto con pilas/batería
Soporte, manual e información de seguridad