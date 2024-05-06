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Accesorio para Airfryer Kit profesional compacto para fiestas

HD9904/01

Accesorio para Airfryer Kit profesional compacto para fiestas

€ 25,99
HD9904_rack_muffin_cups_RGB_RFT
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Product Detail Photograph Philips Party Master Kit HD9904_01
Product Detail Photograph Philips Party Master Kit HD9904_01

Kit profesional para fiestas

Accesorios y consejos para preparar aperitivos para fiestas

Con este kit profesional especial para fiestas de Philips Airfryer, podrás dar una fiesta divertida y sana con todos tus platos favoritos. Aprovecha al máximo la capacidad de cocción de la Airfryer con rejilla doble y moldes para magdalenas.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HD9904/01

Características

Especificaciones

Especificaciones

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 175
Anchura del producto
  • 175
Altura del producto
  • 65
Peso del producto
  • 0,253 kg
Longitud del embalaje
  • 210
Anchura del embalaje
  • 210
Altura del embalaje
  • 90
Peso del embalaje
  • 0,325 kg

Especificación general

Material principal
  • acero inoxidable

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificaciones técnicas

Unidades por paquete
  • 1
Clasificación de eficiencia energética
  • N/D
Producto con pilas/batería
  • No

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HD9904