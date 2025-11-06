Machines à café

Appareils pour la cuisine

Entretien du linge

Aspirateurs & balais lavants

Qualité de l’Air

Entretien du jardin

Appareils pour animaux

Pièces et accessoires

Parce que la maison c'est vous

Offres

Support

À propos

À proposSupport Demander un retourEnregistrez votre produitService ClientOffresInscrivez-vous et économisezMeilleures VentesParce que la maison c'est vousPièces et accessoiresAppareils pour animauxEntretien du jardinQualité de l’AirChauffagesVentilateursDéshumidificateursHumidificateursPurificateurs et humidificateurs 2-en-1MultifonctionsAir PerformerPurificateursAspirateurs & balais lavantsNettoyeurs de tachesRobots AspirateursHomeRunAspirateurs avec et sans sacAspirateurs sans filAquaPlusAspirateurs lavants sans filAquaTrioEntretien du lingeAccessoires essentiels pour vêtementsSystèmes de repassage tout-en-unCentrales vapeurPerfectCareFers à repasserDéfroisseurs à mainSérie 5000Appareils pour la cuisineTireuses à bière Perfect DraftBouilloiresMulticuiseurGrille-pain et appareils à sandwichGrillsMachines à pâtesRobots de cuisineMixeurs, blenders et centrifugeusesFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketMachines à caféMousseurs à laitCafetières filtresMachines à café à dosettes SENSEO®Machines à café L'OR BaristaMachine à Espresso Semi-automatique Philips Machine à Café Baristina Machines à Espresso Automatiques SaecoXelsisMachines à espresso entièrement automatiques PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
France Français (France)

Soin du linge | Philips Home

Philips Soin du linge

Libérez le potentiel de votre garde-robe, exprimez votre véritable style

Trouvez la solution idéale pour vous parmi notre large choix de centrales vapeur, fer à repasser ou défroisseur à main, pour une tenue toujours impeccable.

Femme souriant tout en utilisant le défroisseur à main Philips Garment Care sur une table en bois. Une robe couleur moutarde est prête. Un appareil bleu et rose élégant promet un défroissage rapide.
returns-icon.svg

Offre de bienvenue

Inscrivez-vous et bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande

En savoir plus
Garantie 2 ans et retours sous 30 jours

Garantie 2 ans et retours sous 30 jours

Enregistrement automatique de la garantie avec votre achat

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €

Payez plus tard

Paie plus tard

Règle jusqu'à 30 jours plus tard avec Klarna

Trouvez la solution de repassage Philips qu'il vous faut

Fers à repasser

Fers à repasser

Centrales vapeur

Centrales vapeur

Défroisseurs à main

Défroisseurs à main

Systèmes de repassage tout-en-un

Systèmes de repassage tout-en-un

Accessoires essentiels pour vêtements

Accessoires essentiels pour vêtements

Tout ce dont vous avez besoin pour être au top, chaque jour

Découvrez nos fers à repasser, centrales vapeur et défroisseurs vapeur innovants pour garder vos vêtements parfaits de la manière la plus rapide et efficace possible.

L'avis de nos utilisateurs

Une qualité récompensée

Choisissez vos accessoires

Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 3 lames, piles, Noir

Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 3 lames, piles, Noir

GC026_80

  • Élimine les bouloches
  • Convient à tous les vêtements
  • 2 piles AA Philips fournies
15,99 €
Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 6 lames, USB C, Bleu

Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 6 lames, USB C, Bleu

GCA2100_20

  • Sûr pour tous les vêtements
  • Chargeur USB
  • Facile à utiliser
25,99 €
Accessoire Sneaker cleaner Philips - Nettoyeur de baskets 3 têtes, piles, Bleu

Accessoire Sneaker cleaner Philips - Nettoyeur de baskets 3 têtes, piles, Bleu

GCA1000_60

  • Système de brosse rotative
  • 3 brosses différentes incluses
  • Format compact
29,99 €
7000 Series Handheld Steamer TAPIS SVC AVEC POCHE

7000 Series Handheld Steamer TAPIS SVC AVEC POCHE

CP2056_01

  • Défroisseur à main Series 7000
  • Gris foncé
24,99 €
Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 3 lames, piles, Bleu

Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 3 lames, piles, Bleu

GC026_00

  • Élimine les bouloches
  • Convient à tous les vêtements
  • 2 piles AA Philips fournies
15,99 €
PerfectCare 8000 Series Réservoir amovible pour votre fer

PerfectCare 8000 Series Réservoir amovible pour votre fer

CP2031_05

  • PerfectCare série 8000
  • VIOLET PAVOT ET VIOLET MAGIQUE
33,99 €
PerfectCare 7000 Series Ensemble de couvercles de rinçage pour votre fer

PerfectCare 7000 Series Ensemble de couvercles de rinçage pour votre fer

CP2029_02

  • PerfectCare série 7000
  • BLEU PAON
21,99 €
Azur 7500 & Azur Steam Iron Collecteur de calcaire pour votre fer

Azur 7500 & Azur Steam Iron Collecteur de calcaire pour votre fer

CP2041_01

  • Fer à vapeur Azur série 7500 et Azur
  • Jaune vif
9,99 €
PerfectCare 9000 Series Réservoir amovible pour votre fer

PerfectCare 9000 Series Réservoir amovible pour votre fer

CP2031_06

  • PerfectCare série 9000
  • BLEU & BLEU LOUROS
34,99 €
PerfectCare 8000 Series Ensemble de couvercles de rinçage pour votre fer

PerfectCare 8000 Series Ensemble de couvercles de rinçage pour votre fer

CP2033_01

  • PerfectCare série 8000
  • BLEU COTON
21,99 €

Questions fréquentes

Puis-je remplacer mon fer à repasser par un défroisseur ?

Un défroisseur vapeur n'est pas un fer à repasser, il ne donnera donc pas les mêmes résultats, surtout sur les chemises en coton épais ou en lin. Par contre, il est parfait pour défroisser les tissus fins, délicats et les vêtements aux designs complexes, comme les jupes plissées. Il est aussi idéal pour rafraîchir et retoucher tous types de vêtements, y compris les lainages et les vestes.

Le défroisseur vapeur est-il sûr pour tous les vêtements ?

Oui, votre défroisseur vapeur est sûr et adapté à tous les vêtements repassables. Il n'y a aucun risque de brûlure ou de roussissement.

Quelle eau utiliser dans mon fer ou défroisseur vapeur Philips ?

Utiliser la bonne eau prolongera la durée de vie de votre défroisseur vapeur. Voici quelques conseils : 

Les deux appareils sont conçus pour l'eau du robinet. Si vous êtes dans une zone d'eau dure, le calcaire peut s'accumuler vite. 

Dans ce cas, le mieux est d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée (vous pouvez aussi mélanger 50 % d'eau déminéralisée avec de l'eau du robinet).

N'utilisez pas d'eau parfumée, d'eau de sèche-linge, de vinaigre, d'amidon, de détartrants, d'aide au repassage, d'eau détartrée chimiquement ou d'autres produits chimiques. Ils sont non seulement dangereux mais peuvent aussi causer des projections d'eau, des taches brunes ou abîmer votre appareil. 

Pour parfumer vos vêtements, essayez plutôt :
• D’utiliser un adoucissant parfumé lors du lavage
• D’ajouter des huiles essentielles (arômes) pendant le lavage
• De vaporiser votre vêtement avec de l’eau parfumée après le repassage ou le défroissage

Puis-je encore utiliser mon générateur de vapeur lorsque le voyant de détartrage clignote ?

Non, lorsque le voyant de détartrage clignote, votre fer à générateur de vapeur cessera de produire de la vapeur. Vous devez effectuer la procédure complète de détartrage avant que le générateur de vapeur ne soit prêt à être utilisé à nouveau.

Dois-je détartrer mon Centrale Vapeur même si j'utilise toujours de l'eau déminéralisée ?

Si vous utilisez toujours de l'eau déminéralisée, il n'y aura pas d'accumulation de calcaire dans votre fer. Cependant, dans certains fers, le voyant de détartrage clignote en fonction du temps d'utilisation de l'appareil. Dans ce cas, veuillez effectuer la procédure de détartrage afin de pouvoir utiliser le fer à nouveau.


Découvrez nos autres produits
 

returns-icon.svg

Offre de bienvenue

Inscrivez-vous et bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande

En savoir plus
Garantie 2 ans et retours sous 30 jours

Garantie 2 ans et retours sous 30 jours

Enregistrement automatique de la garantie avec votre achat

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €

Payez plus tard

Paie plus tard

Règle jusqu'à 30 jours plus tard avec Klarna