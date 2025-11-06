Soin du linge | Philips Home

Quelle eau utiliser dans mon fer ou défroisseur vapeur Philips ?

Utiliser la bonne eau prolongera la durée de vie de votre défroisseur vapeur. Voici quelques conseils :

Les deux appareils sont conçus pour l'eau du robinet. Si vous êtes dans une zone d'eau dure, le calcaire peut s'accumuler vite.

Dans ce cas, le mieux est d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée (vous pouvez aussi mélanger 50 % d'eau déminéralisée avec de l'eau du robinet).

N'utilisez pas d'eau parfumée, d'eau de sèche-linge, de vinaigre, d'amidon, de détartrants, d'aide au repassage, d'eau détartrée chimiquement ou d'autres produits chimiques. Ils sont non seulement dangereux mais peuvent aussi causer des projections d'eau, des taches brunes ou abîmer votre appareil.

Pour parfumer vos vêtements, essayez plutôt :

• D’utiliser un adoucissant parfumé lors du lavage

• D’ajouter des huiles essentielles (arômes) pendant le lavage

• De vaporiser votre vêtement avec de l’eau parfumée après le repassage ou le défroissage