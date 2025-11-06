Soin du linge | Philips Home

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Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 3 lames, piles, Noir
GC026_80
- Élimine les bouloches
- Convient à tous les vêtements
- 2 piles AA Philips fournies
Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 6 lames, USB C, Bleu
GCA2100_20
- Sûr pour tous les vêtements
- Chargeur USB
- Facile à utiliser
Accessoire Sneaker cleaner Philips - Nettoyeur de baskets 3 têtes, piles, Bleu
GCA1000_60
- Système de brosse rotative
- 3 brosses différentes incluses
- Format compact
7000 Series Handheld Steamer TAPIS SVC AVEC POCHE
CP2056_01
- Défroisseur à main Series 7000
- Gris foncé
Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 3 lames, piles, Bleu
GC026_00
- Élimine les bouloches
- Convient à tous les vêtements
- 2 piles AA Philips fournies
PerfectCare 8000 Series Réservoir amovible pour votre fer
CP2031_05
- PerfectCare série 8000
- VIOLET PAVOT ET VIOLET MAGIQUE
PerfectCare 7000 Series Ensemble de couvercles de rinçage pour votre fer
CP2029_02
- PerfectCare série 7000
- BLEU PAON
Azur 7500 & Azur Steam Iron Collecteur de calcaire pour votre fer
CP2041_01
- Fer à vapeur Azur série 7500 et Azur
- Jaune vif
PerfectCare 9000 Series Réservoir amovible pour votre fer
CP2031_06
- PerfectCare série 9000
- BLEU & BLEU LOUROS
PerfectCare 8000 Series Ensemble de couvercles de rinçage pour votre fer
CP2033_01
- PerfectCare série 8000
- BLEU COTON
Questions fréquentes
Puis-je remplacer mon fer à repasser par un défroisseur ?
Le défroisseur vapeur est-il sûr pour tous les vêtements ?
Quelle eau utiliser dans mon fer ou défroisseur vapeur Philips ?
Utiliser la bonne eau prolongera la durée de vie de votre défroisseur vapeur. Voici quelques conseils :
Les deux appareils sont conçus pour l'eau du robinet. Si vous êtes dans une zone d'eau dure, le calcaire peut s'accumuler vite.
Dans ce cas, le mieux est d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée (vous pouvez aussi mélanger 50 % d'eau déminéralisée avec de l'eau du robinet).
N'utilisez pas d'eau parfumée, d'eau de sèche-linge, de vinaigre, d'amidon, de détartrants, d'aide au repassage, d'eau détartrée chimiquement ou d'autres produits chimiques. Ils sont non seulement dangereux mais peuvent aussi causer des projections d'eau, des taches brunes ou abîmer votre appareil.
Pour parfumer vos vêtements, essayez plutôt :
• D’utiliser un adoucissant parfumé lors du lavage
• D’ajouter des huiles essentielles (arômes) pendant le lavage
• De vaporiser votre vêtement avec de l’eau parfumée après le repassage ou le défroissage
Puis-je encore utiliser mon générateur de vapeur lorsque le voyant de détartrage clignote ?
Dois-je détartrer mon Centrale Vapeur même si j'utilise toujours de l'eau déminéralisée ?
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